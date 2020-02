Após matar 26 pessoas e ferir 65 em shopping, militar é morto na Tailândia

O militar tailândes Jakrapanth Thomma de 32 anos, invadiu um shopping e atirou em quase 100 pessoas, morreu na noite deste sábado (8), ao ser atingido por policiais. A notícia foi divulgada e confirmada na manhã desse domingo (9) pelas autoridades do país.

Segundo elas, Thomma, recusou se entregar e mantinha várias pessoas reféns em uma das lojas do centro. Ele teria surtado na manhã de ontem, e atirado em seu comandante e colegas em uma base do Exército e em seguida ido para shopping e atingindo aleatoriamente, matando 26 pessoas. Ao menos 57 pessoas ficaram feridas e 8 seguem em estado grave.

A polícia revela que Jakrapanth teria sido motivado a cometer o ataque devido a problemas com a venda de um imóvel, mas não deu detalhes do que exatamente teria acontecido.

O sequestro e tentativas de negociações com o acusado duraram mais de seis horas, e este já é considerado o maior massacre da história do país. Antes mesmo de começá-lo, no dia anterior o ataque foi anunciado nos perfis de Thomma na internet acompanhado da frase: "A morte é inevitável para todos”, mas o post foi removido das redes. Nem mesmo a mãe do homem conseguiu convencê-lo a se entregar e o desfecho foi trágico para ele.