Mario Frias toma posse como novo secretário da Cultura

Em cerimônia fechada, o ator Mario Frias tomou posse nesta terça-feira (23) como novo secretário da Cultura, em um evento fechado no Ministério do Turismo. A nomeação dele foi publicada no Diário Oficial da União, nesta sexta-feira (19).

O ex-global vai substituir a atriz Regina Duarte, que foi exonerada no último dia 10 de junho. A posse foi anunciada pelo Ministério do Turismo nas redes sociais e no site oficial.

Mario Frias é o quinto nome a comandar a Cultura no governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Já passaram pela pasta, Regina Duarte, Henrique Pires, Ricardo Braga e Roberto Alvim, este último exonerado após ter feito vídeo com referências nazistas em um discurso.