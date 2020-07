Mulher é espancada pelo marido após esquecer de comprar ralador de coco

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal após espancar a esposa na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na altura de Barra do Turvo, no interior de São Paulo. A vítima contou à polícia que o marido a agrediu após saber que ela havia se esquecido de comprar um ralador de coco, que seria usado para fazer cocadas para ele.

Segundo um site de notícias do Globo, o caso aconteceu no fim da tarde de terça-feira (30), próximo ao Km 528 da rodovia. Uma equipe da PRF foi acionada após receber uma denúncia de violência doméstica, indicando que um rapaz agredia fisicamente uma mulher.

Chegando ao local apontado, um canteiro localizado entre comércios e o canteiro da rodovia, os policiais encontraram uma dona de casa, de 46 anos, ensanguentada e acompanhada pelo marido. Os policiais prestaram socorro à mulher e descobriram que as agressões aconteceram após uma discussão entre o casal.

A vítima contou à polícia que o marido teria começado a discussão após ela afirmar que tinha se esquecido de comprar um ralador de coco. O objeto seria usado para produzir cocadas para o marido. Além de agredir a esposa verbalmente, o suspeito feriu o rosto da vítima, segundo a PRF.

Questionado pelos policiais, o suspeito confirmou as informações prestadas pela mulher, alegando ter ficado nervoso, pois queria comer cocada, como prometido por ela. Os policiais prestaram socorro à mulher e, em seguida, prenderam o rapaz em flagrante por violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. O caso foi apresentado na Delegacia Sede de Barra do Turvo e o suspeito levado à cadeia.