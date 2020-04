Em Manaus, marido espanca esposa e a ameaça de morte na frente do filho

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 48 anos foi preso na noite dessa sexta-feira (3), após agredir a esposa e expulsá-la de casa no bairro Nova Vitória, na Zona Leste. A vítima foi encontrada só de short e sutiã no meio da rua pedindo ajuda de moradores.

Segundo a polícia, o casal estava na residência da mãe dele quando a briga aconteceu. A vítima conta que foi agredida na frente do filho de um ano e colocada para fora apenas com a roupa do corpo.

Ela também informou que as agressões eram frequentes e que o esposa já teria ameaçado-a de morte com uma espingarda que mantinha na casa deles bairro Colônia Antonio Aleixo.

A polícia foi até o imóvel da mãe do homem e ao tentou conduzi-lo até a delegacia, mas ele se descontrolou e precisou ser contido pelos agentes da 4º Cicom.

Em seguida, os PMs foram até o endereço citado pela mulher, os policias encontraram a arma citada, uma escarabina calibre 32. Agressor, vítima e a arma foram encaminhadas a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), onde o caso foi registrado.