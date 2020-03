Usar maquiagem vencida causa problemas de saúde gravíssimos

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

Um estudo realizado pela London Metropolitan University concluiu que utilizar maquiagem vencida representa riscos para saúde. De acordo com a pesquisa, cosméticos velhos possuem bactérias potencialmente letais.

Os pesquisadores utilizaram várias marcas e tipos de cosméticos vencidos, foram descobertos a meningite bacteriana, gastroenterite que causa inflamação aguda e infecções, bactérias que causam acne e outras reações na pele. Além disso, os testes revelam bactérias que causam infecção urinária e problemas respiratórios.

Após a conclusão do estudo, foi feito uma pesquisa com várias mulheres e advinha só? 25% das entrevistadas admitiu que usar rímel por um ano, quando o correto é utilizar somente por 3 meses. 20% disse que usa pincel de maquiagem por pelo menos um ano, o dobro do tempo recomendado e quase 10% usa batons por mais de três, ultrapassando o tempo de validade.