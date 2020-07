Vendedor de água tem corpo crivado a balas em Manaus

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

Manaus/AM - O vendedor de água José Manuel Dias Cordeiro, de 25 anos, e nacionalidade venezuelana, foi assassinado na noite desta segunda-feira (27), Após um tiroteio ocorrido na comunidade do Céu, no Centro de Manaus.

Segundo informações, José estava em frente de sua residência quando três homens surgiram no beco e começaram a atirar. José foi atingido com 20 tiros. Amigos da vítima tentaram socorrer, mas o venezuelano não resistiu e morreu antes da chegada do Samu.

A Polícia Civil esteve no local para coletar provas que ajudem no inquérito policial. Servidores do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção do corpo.