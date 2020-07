Seap abre inscrições para curso profissionalizante a apenados

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

A partir da próxima semana, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) abrirá inscrições para o Curso de Instalação e Manutenção de Condicionador de Ar para apenados dos regimes aberto, semiaberto, liberados provisórios e egressos do sistema prisional do Amazonas. A capacitação faz parte do “Projeto Transformar”, uma parceria entre a Seap, Secretaria de Administração e Gestão (Sead) e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

As inscrições começam na segunda-feira (27) e se estendem até o final de julho. O Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc) da Seap é o responsável pelo primeiro contato, via telefone, com os pré-selecionados. Após esse contato, aqueles que demonstrarem interesse na vaga deverão comparecer presencialmente, na sede, para formalizar a inscrição.

O Curso de Instalação e Manutenção de Condicionador de Ar está previsto para começar no mês de agosto, com carga horária total de 160 horas. A expectativa é de formar duas turmas com 25 participantes cada. Nas aulas, além dos inscritos aprenderem sobre refrigeração e manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, também receberão conhecimentos específicos para trabalhar com bebedouros, freezers e geladeiras.

A chefe do Deresc, Keyla Prado, disse que o curso faz parte da preocupação de levar oportunidade de mudança e melhoria de condições de vida por meio de uma profissão digna ao público-alvo. “Nós sabemos da dificuldade que muitos têm de conseguir um trabalho com carteira assinada. Com esse curso, eles podem atuar de forma autônoma, como já aconteceu com muitos que passaram pela capacitação”, comentou Prado.