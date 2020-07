Projeto ‘Hip Hop – Praça Periférica’ realiza live nes

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

Manaus/AM - Reunindo discotecagem, palestra e apresentações de dança com B-boys e B-girls, o projeto “Hip Hop – Praça Periférica” realiza uma transmissão ao vivo nesta quarta, 29/7, a partir das 14h.

A transmissão terá duração de cerca de 90 minutos e acontecerá no perfil do Facebook do idealizador do projeto, MC Miguel Maia, pelo link facebook.com/miguel.maia.718689. Em agosto de 2019, a iniciativa levou intervenções de dança e música a ruas das zonas Oeste e Sul da cidade, e agora conclui as atividades na live aberta ao público.

“O objetivo é apresentar os quatro elementos que compõem a cultura hip hop – rap, discotecagem, breakdance e grafite –, e mostrar o resgate dessa cultura, que é uma cultura de resistência”, afirmou Miguel, que desde os 14 anos faz parte da cena do hip hop. “A recepção das apresentações do projeto foi bem legal, pois a gente não esperava. As pessoas passavam e paravam para ver a programação. Isso dá uma injeção na cultura hip hop da cidade”, completou.

Além de Miguel, a live vai contar com a participação de outros nomes da cena hip hop local, como DJ Carapanã, Kevin Jaguar, DJ Pãmmy e Lany Borges.