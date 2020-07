Padrasto da menina morta em sítio vai responder por homicídio doloso

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Manaus/AM - Roberto Siqueira, o padrasto da menina Yasmin Garcia, de 3 anos, vai responder por homicídio doloso.

Segundo o delegado Paulo Martins, ao manusear a arma caseira perto de onde a menina brincava, Roberto teria assumido o risco de matar.

Yasmin foi morta com um tiro nas costas enquanto brincava em um sítio onde estava com a família no bairro Tarumã, na tarde de ontem (20).

A versão do acusado é de que um homem mostrava a arma para ele no terreno e quando a tragédia ocorreu. A esposa, a Irma e outras pessoas que estavam no local garantem que o tiro foi acidental, mas para a Justiça, ao pegar na arma ele teria consciência de que um acidente poderia ocorrer.

Eles está preso e deve aguardar a audiência de custódia. O dono da arma caseira que disparou contra a criança deve prestar depoimento na tarde de hoje (21), na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Ele também corre o risco de ser