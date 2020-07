Carro para embaixo de caminhão durante grave acidente em avenida de Manaus

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

Manaus/AM - Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo (19) na avenida Torquato Tapajós, em Manaus. Um carro modelo Fiat Punto parou debaixo de um caminhão que fazia transporte de bois.

Segundo informações, o motorista do caminhão fez um retorno e não se atentou que o punto vinha em alta velocidade. No momento em que o caminhão entrou na pista, o carro de passeio colidiu violentamente no veículo que fazia o transporte de bois.

Apesar do Punto ter ficado parcialmente destruído, não houve nenhuma vítima. Os animais que estavam no caminhão também não sofreram nenhuma lesão.