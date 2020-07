Ajudante de pedreiro é morto a tiros em beco de Manaus

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

Manaus/AM- Um homem identificado apenas como Rackson, foi morto na noite deste domingo (5) no beco Bela Vista, no bairro do Campos Sales, Zona Oeste de Manaus.

Segundo a polícia, a vítima, que era ajudante de pedreiro, e estava passeando quando encontrou com o assassino, que atirou pelo menos dois tiros. Os militares questionaram moradores da área sobre possíveis suspeitos e dinâmica do crime, mas prevaleceu a lei do silêncio no local.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo. A Polícia Civil deve prosseguir com as investigações.