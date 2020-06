Profissionais de saúde enviados a Manaus não recebem salário e viram destaque no Jornal Nacional

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

O Jornal Nacional mostrou em sua edição desta quinta-feira (25) que profissionais de diversas regiões do país, enviados a Manaus para enfrentamento a Covid, ainda não foram pagos pelo trabalho executado.

Os profissionais fazem parte do programa 'Brasil Conta Comigo', do Ministério da Saúde. 267 médicos e enfermeiros começaram a chegar na capital amazonense desde o dia 4 de março e conforme reportagem do JN na época, muitos não permaneceram por semanas dentro do hotel sem poder exercer a função, devido a trâmites burocráticos. O outro problema enfrentado agora, além do risco a exposição à doença, é a falta de remuneração.

O Ministério da Saúde garantiu, em nota, que os pagamentos devem ser feitos no primeiro dia útil de julho.