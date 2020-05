Parceria entre Prefeitura de Manaus e App de transporte concede desconto em corridas

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

A empresa de mobilidade urbana 99 continua a transportar solidariedade, por meio da parceria firmada com a Prefeitura de Manaus. A iniciativa visa facilitar as doações da campanha #ManausSolidária, coordenada pelo Fundo Manaus Solidária. A empresa uniu forças no enfrentamento à Covid-19 e está oferecendo um desconto de até 50% no valor das corridas que tenham como destino final o drive-thru da campanha.

Até o final do mês de maio, os usuários da plataforma terão o desconto garantido diretamente no aplicativo para as corridas cujo destino final seja o ponto de coleta da campanha, no estacionamento da Prefeitura de Manuas, na Compensa, zona Oeste. O drive-thru solidário funciona de segunda a sexta-feira, de 9h às 13h. Para ativar o desconto, limitado a R$ 15, basta inserir o cupom “99MOBILIZAMAN” e realizar a doação.

A parceria, que faz parte do “99Mobiliza” – conjunto de ações promovidas pela plataforma para engajar mais pessoas no combate ao novo coronavírus – é uma iniciativa da empresa, em apoio a causas que fazem a diferença na sociedade. O passageiro que preferir também pode somente embarcar as doações no veículo e o motorista da 99 levará as doações até o drive-thru.

Presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro agradeceu pela iniciativa da empresa de mobilidade 99 e convida a sociedade manauara a participar da campanha #ManausSolidária, que tem o objetivo de minimizar os efeitos negativos da pandemia do novo coronavírus.

“Fomos procurados pela empresa 99 com essa proposta e ficamos muito gratos por isso. Todos que venham para contribuir com a população da nossa cidade são bem-vindos. E eu, mais uma vez, agradeço a 99 pela parceria. Meu desejo é que com mais essa alternativa, as pessoas que puderem compareçam ao nosso drive-thru e façam suas doações”, disse.

Esta é a segunda etapa da parceria entre a Prefeitura de Manaus e a empresa 99, que já realizou a doação de 10 mil vouchers para ajudar no deslocamento dos profissionais da saúde da capital, durante este período de pandemia.

A campanha #ManausSolidária recolhe doações para pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade. São aceitos itens como alimentos em geral, roupas e calçados, produtos de higiene pessoal e limpeza, entre outros. Todas as doações são encaminhadas, diariamente, aos espaços de acolhimento destinados a pessoas em situação de rua e que são administrados pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

Doações

A campanha #ManausSolidária motiva a doação de bens de primeira necessidade, para pessoas em situação de vulnerabilidade social; de produtos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); e ainda de recursos financeiros para serem aplicados no hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, na zona Norte.

As doações físicas podem ser entregues diretamente no drive-thru solidário e as doações em dinheiro podem ser feitas no Banco do Brasil, agência: 3563-7; conta-corrente: 10.483-3 PMM/Doação Covid-19. O CNPJ é 04.365.326/0001-73. O acompanhamento de toda a movimentação bancária estará disponível nos sites www.manaussolidaria.org e https://covid19.manaus.am.gov.br.