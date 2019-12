Usuários de app de transporte reclamam do valor 'abusivo' de corridas na noite de natal

Manaus/ AM - Usuários do aplicativo de prestadoras de serviços eletrônicos na área do transporte privado urbano, já esperavam um aumento no valor das corridas durante as festas de fim de ano, mas segundo dos próprios motoristas, os valores estão bem acima do esperado e prejudicam o trabalhos dos mesmos.

Um motorista que preferiu não identificar, afirmou que chegou a perder uma cliente para um mototaxista, que ofereceu um valor que seria considerado normal em dias comuns.

“Eu paguei o R$ 6 para vir à farmácia e tô pagando R$ 43 pra voltar, é o mesmo trajeto, a mesma rua" disse a uma usuária do transporte particular.

Marcelo Lima, outro motorista, afirmou que hoje os valores sobem devido a grande procura de carros particulares de pessoas que desejam se deslocar de casa para ver os familiares. Marcelo disse ainda, que apesar dos clientes reclamarem, esta é a chance de faturar um pouco mais e realizar reparos nos carros.