No Amazonas, homem escapa da morte após levar terçadadas na cabeça

Manaus/AM -Um homem de 25 anos deu entrada em um hospital do município de Benjamin Constant, no interior do Amazonas, com cabeça e mão com cortes profundos, após uma briga.

Segundo a Polícia Militar, o homem contou que por volta das 18h estava em via pública quando um conhecido se aproximou e lhe desferiu golpes de terçado sem apresentar qualquer justificativa.

Os golpes fizeram deixaram parte da cabeça da vítima aberta e a mão quase decepada.

A polícia fez buscas para prender o suspeito, mas ele não foi encontrado na cidade.

O caso agora segue em investigação da Polícia Civil.