Com ciúmes, homem quebra nariz de companheira com uma mesa na virada do ano

Uma doméstica amazonense, que estaria morando com o companheiro em Boa Vista, Roraima, foi agredida com chutes, socos e teve o nariz quebrado após ter sido atingida com uma mesa. O Caso aconteceu no bairro Equatorial, Zona Oeste de da capital roraimense.

De acordo com informações da própria vítima, o casal morava há cerca de 1 ano juntos, e o crime aconteceu por que o companheiro, que é pedreiro, tinha ciúmes da mulher com os filhos dele. A doméstica disse ao site Globo, que o casal comemorou a virada de ano na casa dos enteados e que por duas vezes o homem deixou o local sem avisar ninguém.

Na última vez, ela teria saído para procurar o companheiro na casa dos filhos e amigos dele, mas sem sucesso, e quando voltou pra casa, ele já a esperava. Após xingamentos, a mulher conta que levou um murro: "Eu caí no tapete da sala de casa e ele quebrou a mesa na minha cabeça””, disse a vítima.

A mulher foi encontrada em frente à residência com o rosto ensangüentado. O agressor, foi levado para a delegacia onde deverá prestar esclarecimentos e passar por audiência de custódia.