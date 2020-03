Bebê de 1 ano é um dos casos confirmados de coronavírus no Amazonas

A sala rosa do PS 28 de Agosto

A Secretaria de Saúde de Parintins, informou nesta segunda-feira (30) que um bebê de 1 ano e 4 meses teve resultado positivo para o teste de coronavírus. A criança mora em uma área rural no município, no Amazonas.

Conforme divulgado nas redes sociais da Prefeitura de Parintins, o bebê apresentava um quadro febril e dermatológico constatado no dia 18 de março, sendo levado para o hospital no dia 20.

Segundo a publicação, após a avaliação médica, o bebê retornou para a comunidade de origem. Dois dias depois houve a procura de benzedeira em outra comunidade próxima, não havendo melhora do quadro.

No dia 25, procurou a unidade de saúde de referência da região, foi avaliado, detectado dificuldade respiratória e foi prontamente encaminhado para Parintins, onde foi diagnosticado com Pneumonia. Houve a coleta de amostra para COVID-19 pela Vigilância em Saúde do município, com resultado positivo nesta segunda-feira, 30 de março.

É o terceiro caso da doença confirmado em Parintins.