Misteriosamente, diretor desaparece ao sair de escola em Manaus

Manaus/AM - O diretor da escola municipal Francisca Pereira de Araújo, Genivaldo Lacerda, 47, está desaparecido desde quarta-feira (15), quando saiu da instituição, por volta das 17h, que fica localizada no bairro de Flores, zona Centro-Sul da capital.

De acordo com família, Genivaldo teria saído para trabalhar na escola, que fica próximo à residência da família e não retornou para casa. A família acreditava que o homem teria saído da escola e teria ido direto para a Universidade Federal do Amazonas, onde é mestrando em Ciências da Comunicação, mas ele também não foi visto no local. Com o celular desligado, familiares passaram a fazer buscas pelo diretor que segue desaparecido.

Quem souber de qualquer informação que possa ajudar a família a encontrar Genivaldo Lacerda, pode ligar para o celular 99318-9627.