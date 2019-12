Choque amplia arsenal com mais de mil itens para agir em contenção de conflitos

O 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar do Amazonas recebeu equipamentos balísticos e materiais químicos que aumentaram o poder de combate em situações que exijam a contenção de conflitos. A tropa ganhou mais de mil itens, entre munições letais e não letais, gases de pimenta e de efeito moral, lançadores, granadas, capacetes e escudos à prova de balas.

“Não há nada melhor do que estar atuando com equipamento mais novo, mais moderno. É um material de qualidade e, com certeza, municia os policiais com melhores condições de trabalho, valorizando o policial na ponta”, salienta o comandante do Choque, tenente-coronel Agnelo Lima Júnior.

Além da renovação de seu arsenal bélico, o Batalhão de Choque realizou o estágio de Boinas Vermelhas, formando uma turma de policiais que vão atuar na tropa.

Entre as atribuições do Batalhão de Choque está a revista e a contenção de distúrbios em unidades prisionais, além de reintegrações de posse em áreas de ocupação irregular e acompanhamento de outras situações que possam causar risco social.