Rocam entra em invasão para buscar assaltantes que roubaram motorista de App em Manaus

Manaus/AM - Um motorista de aplicativo foi roubado na noite deste domingo (12) enquanto trabalhava. O crime aconteceu no bairro do Parque das Nações, mas os autores do crime se refugiaram em uma área de ocupação irregular no Ouro Verde.

A vítima contou para a polícia que estava deixando uma passageira nas proximidades da avenida das Flores, quando um outro veículo teria fechado a passagem na via e obrigou que o motorista saísse do carro, a vítima obedeceu e correu para uma residência.

Quando os criminosos tentaram sair com o carro, o veículo, que possuía dispositivo de segurança, não funcionou. Apenas os pertences foram levados, entre eles, um celular, que não foi desligado pelo bando e a vítima conseguiu localizá-lo em uma antiga área de invasão no bairro do Ouro verde, na Zona Leste de Manaus.

Policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) fizeram as buscas em residências, mas até o fechamento da reportagem ninguém havia sido preso. O caso será registrado na central policial de flagrantes da Zona Leste.