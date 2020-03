Polícia prende homem que fazia teto de residência como depósito de drogas em Manaus

Brasil acorda da hipnose do falso mito

A polícia prendeu um homem de 26 anos, na manhã desta quarta-feira (18), por tráfico de drogas no bairro Raiz, em Manaus.



Segundo a polícia, foi rea lizada uma denúncia de que foi informada que no Beco da Barão, bairro Raiz, havia um indivíduo sem camisa, moreno, tatuado, vendendo entorpecentes e que escondia a maior parte da droga no forro de seu barraco localizado próximo ao rip-rap.



Mediante a denúncia, os policias se deslocaram até o local, onde foi realizada a abordagem no suspeito. Os policiais encontraram no bolso da bermuda do suspeito 2 (duas) trouxinhas de cocaína e 1 (uma) trouxinha de maconha.



Ao ser indagado onde ele residia, o mesmo levou a guarnição até sua casa, sendo encontrado entre o forro e o telhado uma bolsa 123 trouxinhas de cocaína; 89 trouxinhas de oxi; 1 faca de mesa; 1 pacote de sacolas plásticas para embalo de entorpecentes.



O infrator foi conduzido ao 1° DIP para procedimentos cabíveis.