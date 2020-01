'Plenitude', homem de confiança da FDN é preso em condomínio de luxo em Manaus

Manaus/AM - Um traficante conhecido como “Plenitude” foi preso na manhã de hoje (15) durante a Operação Domínio da Lei, deflagrada na capital. O criminoso, que é um dos braços direitos da FDN estava vivendo em um condomínio de luxo no bairro Ponta Negra.

Segundo o Secretário de Segurança Pública Louismar Bonates, um comparsa de Plenitude também foi capturado: Foi preso o Plenitude e também um outro que fazia a distribuição das armas, que fazia a parte logística da entrega das armas”, afirma.

A operação acontece simultaneamente em outros pontos de Manaus, incluindo o Monte Horebe, onde 150 mandados de prisão e busca e apreensão estão em andamento.

Questionado sobre o aumento alarmante do número de homicídios nos primeiros dias do ano, Louismar explica: “Quando a segurança pública começa a apreender de drogas isso afeta o comércio deles, e ele passam a buscar a luta por pequenos espaços. E é isso que está acontecendo, disputa por pequenos espaço para poder compensar as perdas, o lucro negativo que eles estão tendo”.