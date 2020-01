Mulher que comandava tráfico e mortes no Monte Horebe é presa durante operação

Manaus/AM - Michele Paes de Oliveira, conhecida por liderar o tráfico e ordenar uma série de mortes no Monte Horebe, foi presa durante a Operação Domínio da Lei realizada na manhã de hoje (15) em condomínios de luxo e áreas de invasão na capital.

Michele que sofreu uma tentativa de homicídio no último dia 7 de janeiro, quando chegava com a filha de 11 anos e um segurança no prédio onde morava, é ex-presidiária e mulher do traficantes Geymison Marques de Oliveira, o “GG”. Ela assumiu os negócios do marido junto a FDN.

Além dela, foram presas até o momento, 15 pessoas, a maioria são líderes da facção como é o caso de Francisco Geison Jucá da Rocha, mais conhecido como “Plenitude”. Ele é dos braços direitos da facção e já tinha mandados em aberto por tráfico e homicídios. O homem estava morando em condomínio de lixo na Ponta Negra, de onde comandava o exército de traficantes e também ordenava que morria e quem vivia nas invasões.

Cleber Castro Silva, vulgo “Coroa”, que era responsável por entregar as armas usadas nos crimes cometidos pelo grupo também foi detido na Ponta Negra.

Com a prisão da cúpula, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) acredita ter tido 100% de êxito na operação que tinha como alvo a liderança das facções que atuam no estado, confira a lista completa dos presos: