Filha vê mãe ser assassinada dentro de comércio em Manaus

Bolsonaro provoca amazonenses e tem forte reação de Arthur

Manaus/AM - Uma mulher identificada como Simone de Souza da Costa, de 39 anos, foi morta na noite desta sexta-feira (6) ao lado da própria filha, uma criança de apenas 12 anos. O caso aconteceu na rua 50 no conjunto Multirão, do bairro Novo Aleixo.

Segundo informações repassadas para a polícia, a menina e a mãe caminhavam pela rua para comprar alimentos, quando perceberam que estavam sendo seguidas, correram para dentro de uma residência onde funcionava um comércio, porém, o assassino invadiu a casa e matou Simone com seis tiros, e acabou baleando a filha dela com um tiro no braço.

A criança foi levada para um hospital da cidade e não corria risco de morte. Já a mãe, teve o corpo removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Simone, segundo a Polícia Civil, respondia por tráfico e a polícia não descarta que o crime tenha sido motivado devido a acerto de contas.