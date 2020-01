Em Manaus, marido que matou e enterrou vendedora no quintal é preso e dá detalhes do crime

Manaus/AM - Anderson Guimarães de Souza, 33, foi preso nessa terça-feira (7), pela Polícia Civil do estado. O homem é suspeito de matar e enterrar esposa Maria Yolanda Humberto Avelino, 44, no quintal da casa onde moravam no Monte das Oliveiras, Zona Norte.

Segundo o delegado Paulo Martins, o suspeito se entregou na delegacia e confessou o crime. Em depoimento ele conta que matou Yolanda com um golpe de “mata-leão”, após uma briga de casal ocorrida no dia 11 de dezembro de 2019.

Os dois já haviam discutido no domingo anterior e por isso a mulher estava evitando contato com ele. No dia do crime, os dois filhos estavam dormindo no quarto e Maria estava lavando louça na cozinha, quando ele se aproximou e inesperadamente aplicou o golpe sufocando-a até a morte.

Após o crime ele manteve o corpo da vítima escondido no andar inferior da casa, onde há um ponto comercial fechado:

“No dia seguinte pegou as crianças e foi para o trabalho normalmente. Ela ficou mais de 24h no andar de baixo. Na madrugada da sexta-feira ele a enterrou no quintal para tentar esconder o corpo”, explica o delegado.

As amigas que trabalhavam com ela no Centro, sentiram falta da mulher e começaram as buscas. Anderson então procurou a delegacia e registrou o desaparecimento dela para despistar a polícia, mas o corpo de Yolanda foi achado apenas seis dias depois pela filha.

Desde então, Anderson entrou na mira da polícia e estava foragido. Nessa terça-feira (7), sem ter mais para onde fugir, ele resolveu se entregar na delegacia.

Souza alegou que as brigas que motivaram a morte aconteciam porque ela bebia muito e não deixava ele trabalhar por exigir que o mesmo ficasse com as crianças. O homem vai responder por feminicídio e ainda hoje será levado para o Fórum Henoch Reis, onde deve passar por audiência de custódia.