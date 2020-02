Após vomitar em carro, homem decide não pagar corrida de app e chora ao ser preso em Manaus

Manaus/AM -Um homem de identidade não revelada foi detido na noite deste domingo (23) após vomitar em um veículo do transporte por aplicativo e decidir não pagar a corrida e nem a higienização.

Segundo policiais que atenderam a ocorrência, um motorista por aplicativo atendeu uma chamada no bairro da Alvorada com destino à um bairro da Zona Leste. Nas proximidades do bairro do Coroado, o passageiro teria se alterado e começado a vomitar no veículo.

Colegas de profissão do motorista foram acionados e o homem foi cercado. A polícia foi chamada pra averiguar a situação, e assim que chegou ao local, o passageiro teria começado a chorar.

Ele foi levado para a Central de flagrantes da Zona Leste para prestar esclarecimentos do caso.