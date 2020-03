Após descoberta, mulher surta e ateia fogo nos testículos do marido em Manaus

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

Manaus/AM - Uma mulher ateou fogo os testículos do próprio marido durante tentativa de homicídio ocorrido na madrugada dessa terça-feira (10), na Zona leste

Informações repassadas pela polícia são de que a agressora teria se descontrolado ao mexer no celular do companheiro e descobrir que ele tinha um caso extraconjugal com uma jovem de 20 anos.

De acordo com a PM, a suspeita esperou que o marido dormisse e o surpreendeu jogando álcool e acendo um fósforo nas partes íntimas dele. O homem foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro.