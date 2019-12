Adolescente 'pega carona' e é levado para matadouro em Manaus

Manaus/AM - Um adolescente de 16 anos viu a morte de perto na noite desta quinta-feira (26), na Comunidade José Bonifácio, bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte de Manaus.

Segundo populares, o adolescente estava na rua quando foi abordado por dois rapazes em uma moto que o chamaram para ir “bem ali”, metros depois, em uma área de mata, foram ouvidos pelo menos 7 disparos de arma de fogo. Por sorte, o adolescente foi atingido por dois disparos, um na perna e outro no braço.

Após receber atendimento do Samu, o adolescente informou à Polícia Militar que não conhecia a dupla e que só foi com eles por ter recebido um convite para andar de moto. O adolescente não corre risco de vida por conta dos tiros. O caso deve ser registrado no 18º DIP.

Foto: Portal do Holanda / Altemir Coelho