Aos 70, Mamma Bruschetta vive affair com militar 36 anos mais novo

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Mamma Bruschetta, 70 anos, revelou nesta quarta-feira (4) que está vivendo um affair com um militar de 34 anos. À revista Quem e ao F5, a assessoria da apresentadora revelou que os dois já eram amigos e que se reaproximaram, mas ainda não rotulam o relacionamento como namoro.

O novo amor também está apoiando a apresentadora em seu tratamento contra o câncer no esôfago: "Ele me dá apoio e me ajuda nos cuidados. Também está sempre me animando.", disse.

Mamma já revelou ter passado 40 anos sem sexo. A apresentadora só voltou a se relacionar no início de 2019.

Nas redes sociais, ela vem compartilhando a melhora durante a luta contra o câncer. "Estou muito bem, me recuperando da quimioterapia e da radioterapia, e estou sendo cuidada por bons médicos", disse ela, que irá realizar uma nova endoscopia daqui há dois meses para ver se o câncer foi erradicado, e então saber quais serão os próximos passos no tratamento. Ela também contou que se depender de Silvio Santos, deve voltar ao Fofocalizando (SBT) em breve, segundo sua assessoria.