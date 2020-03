Presidente da Palmares diz que isolamento é 'maior imbecilidade da história'

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, disse que a quarentena no Brasil para conter os avanços do novo coronavírus é "a maior imbecilidade da história da humanidade" no seu Twitter, na noite desta segunda (23).

No tweet, Camargo comenta um post do presidente Jair Bolsonaro. Nela, o presidente se opõe ao que chama de "medidas extremas sem planejamento e racionalidade" no combate à pandemia.

Sergio então pede que o confinamento seja imediatamente suspenso e limitado aos que pertencem ao grupo de risco, que são pessoas com mais de 60 anos, com doenças crônicas e transplantados. "Ao trabalho, brasileiros!", conclui Camargo.