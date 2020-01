Suspeito de matar homem que tentou defender mulher que era agredida é preso em Manaus

Manaus/AM - Rosivan Ferreira Barros, 38, conhecido como “Magrão”, foi preso nessa sexta-feira (10) pelo homicídio de um homem, identificado como Luiz de Souza Bezerra, de 48 anos. O crime ocorreu em fevereiro de 2010, no bairro Novo Israel, na zona norte da capital.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, Na ocasião do delito, “Magrão” discutia e agredia a então companheira dele em uma via pública, quando Luiz, que estava passando pelo local, tentou defender a mulher, mas acabou sendo baleado pelo infrator. A vítima não resistiu e morreu em decorrência dos tiros.

“Após obtermos informações, por meio de denúncia anônima, informando que o infrator estaria se escondendo em uma residência na rua Mar Vermelho, no bairro Colônia Terra Nova, montamos campana nas proximidades da localidade delatada, a fim de surpreender o indivíduo. Até que nos deparamos com o mesmo saindo da casa, momento em que o mesmo foi preso e conduzido ao prédio do 18º DIP”, explicou o titular da unidade policial.

O delegado Cunha destacou ainda que “Magrão” foi condenado a nove anos de prisão em regime fechado.