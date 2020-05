Laudo aponta que menino de 11 anos foi estrangulado; Corpo foi encontrado em lençol

Universo paralelo. Esqueletos fardados saem do armário

O menino Rafael Winques, de 11 anos, morreu por asfixia mecânica por estrangulamento conforme apontou o laudo médico, divulgado nesta terça-feira (26).

Em depoimento a mãe do adolescente, Alexandra Dougokenski havia dito que o filho tinha morrido após dar medicamentos para acalma-lo.

"Teria dado dois comprimidos de Diazepam para que ele dormisse com tranquilidade. Na madrugada, ela teria acordado e verificado, segundo ela, que a criança estava morta. Como que ela tinha a certeza que a criança estaria morta e não apenas desmaiada? Ela enrolou a criança no lençol, colocou fios em alguma parte do corpo e foi arrastando, segundo ela, até a residência ao lado", disse o delegado que investiga o caso segundo site de notícias Globo.

A mulher está presa temporariamente. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.