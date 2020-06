Mãe joga filho de três anos no chão para fugir da polícia durante abordagem

Os mascarados

Uma mãe jogou o filho de três anos no chão ao tentar fugir da polícia para não ser flagrada com drogas. Os entorpecentes estavam escondidos na mochila da criança. O caso ocorreu no Rio de Janeiro.

Segundo o site de notícias Globo, após uma denúncia anônima a viatura foi até o local onde a mulher estava. Ao avistar os policiais ela jogou a criança no chão e tentou fugir, mas foi alcançada.

Apesar da queda, a criança não se machucou.