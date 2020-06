Mulher admite ter estrangulado filho de 11 anos até a morte

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

Alexandra Dougokenski, acusada de matar o filho Rafael Winques, de 11 anos, admitiu ter usado uma corda para estrangular o menino, ainda vivo na cama. O corpo de Rafael foi encontrado no dia 25 de maio, enrolado em um lençol, em uma casa, na cidade de Planalto, no Rio Grande do Sul. Ela foi presa no mesmo dia após confessar o crime e alegou que teria dado remédio para a criança dormir.

Sobre os detalhes de como tudo aconteceu, o delegado Eibert Moreira Neto contou ao Sistema Globo sobre a versão da mãe de Rafael. "Após já ter repreendido ele pelo fato de estar passando diversas noites em claro mexendo no celular, fato que já vinha incomodando ela, ela resolveu ministrar o remédio para que ele dormisse. Ela foi pra cama e por volta das 2h acordou e viu que ele ainda estava acordado mesmo após ter tomado o medicamento. Naquele momento ela perdeu o controle da situação e resolveu de fato estrangular ele".

O delegado também disse que Alexandra teria colocado a corda para estrangular o filho ainda na cama, com ele vivo. "Ele se debateu, caiu e machuca a costela. Ele tem uma lesão, comprovada na necropsia. Ela não conseguiu acompanhar a cena. Saiu do quarto e deixou ele asfixiando. Ela voltou e viu que ele havia desfalecido. Ela foi no quarto, pegou a sacola porque não conseguia ver o rosto dele, e cobriu o rosto", relatou.

Para esconder o corpo de Rafael, a mulher pegou ele no colo e levou para a casa do vizinho porque sabia que ali havia uma caixa que daria para escondê-lo.

Ainda de acordo com a publicação, Alexandra deve ser indiciada por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Ela teve a prisão temporária prorrogada por mais 30 dias na última segunda (22).