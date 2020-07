Mulher é detida suspeita de bater em filho de apenas 6 meses

Wilson Lima vence a batalha política

Uma mulher foi detida após os vizinhos ouvirem ela batendo no filho, um bebê de apenas seis meses. O caso ocorreu neste sábado (11), em Rio Branco, no Acre.

A polícia foi acionada após os vizinhos ouvirem o choro do bebê e suspeitarem de que ele estaria sendo agredido pela própria mãe. De acordo com o Sistema Globo, os policiais foram no endereço indicado, mas não a encontraram. A mulher só foi achada minutos depois caminhando na rua com o bebê no colo, ainda chorando.

“Tem mais seis filhos, mas não cuida de nenhum. Ela é usuária de drogas. Disse que não estava maltratando, mas tinha marca próximas ao olho que ela disse que foi a unha do bebê. Ela foi liberada”, contou o delegado Adriano de Morais, em entrevista ao site.

A mulher foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos e negou as agressões. Ela assinou um Termo de Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por maus-tratos e vai responder ao processo em liberdade. O bebê foi encaminhado para o abrigo porque nenhum outro parente apareceu para ficar com ele.