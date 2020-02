Homem é preso por plantio de maconha no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) deteve, na manhã desta quarta-feira (05/02), um homem no município de Silves (a 204 quilômetros de Manaus, em linha reta) por tráfico de drogas.

O homem foi detido pelos policiais do 3°Grupamento de Polícia Militar (GPM), na estrada AM 363, Km 9, na Ponte de Caru. Os policiais estavam realizando patrulhamento quando abordaram o suspeito, que estaria comercializando entorpecentes. Com ele, foi achado uma pequena quantidade de supostamente maconha e, após a inspeção dos policiais, vários pés da planta de maconha.

O homem e o material foram encaminhados para o 40º Distrito Integrado de Policia (DIP), para os procedimentos cabíveis.