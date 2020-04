Aprenda a fazer o icônico macarrão com queijo com ingredientes fáceis de achar

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

O macarrão com queijo sempre estrela as cenas nas cozinhas de filmes e séries, e é um dos pratos americanos mais tradicionais. Aqui você aprende essa receita de forma fácil e com ingredientes fáceis de achar. O chef Mohamad Hindi explica o passo a passo.

Ingredientes:

- 250g de penne já cozido (al dente)

- 500ml de creme de leite fresco

- 100g de queijo da canastra (ou de sua preferencia)

- 200g de queijo minas padrão (ou de sua preferencia)

- 1 colher de sopa de requeijão

- queijo coalho á gosto

- óleo

- 1 cebola cortada em tirinhas

- nós moscada, pimenta do reino, salsinha e sal à gosto

- 1 colher de sopa de manteiga

Modo de Preparo

- cubra o fundo da frigideira com óleo e frite o queijo coalho cortado em cubinhos até dourar

- reserve

- em uma panela frite refogue as cebola em fogo médio até dourar

- junte o creme de leite fresco e quando aquecer coloque o macarrão já cozido (lembre que o macarrão tem que estar bem al dente pois ele termina de cozinhar no creme)

- acrescente os queijos e misture até derreter

- tempere com pimenta e nós moscada

- finalize com salsinha e o queijo coalho frito