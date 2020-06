Em Manaus, lutadora 'surta' e espanca ex-marido com fio elétrico na frente do filho

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

Manaus/AM - Um homem de 25 anos procurou a delegacia nesse sábado (6), para denunciar a ex-companheira que o agrediu com um cabo de fio elétrico na frente do filho em uma casa no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte.

A vítima conta que estava já não estava mais oficialmente com a ex-lutadora de jiu-jitsu, mas por insistência dela, eles teriam marcado um encontro na residência dele na última sexta-feira (4).

Pouco depois de a mulher ter chegado, ela resolveu mexer no telefone dele e “surtou” ao encontrar mensagens de uma outra pessoa. Descontrolada ela pegou o fio do ar-condicionado e tentou matar o ex enforcado.

Sem sucesso, ela aplicou uma surra no jovem ali mesmo, na frente do filho dele. Antes de ser colocada para fora, ela também destruiu vários móveis da casa e fez ameaças ao jovem.

Na delegacia, a vítima mostrou as marcas no corpo e abriu um boletim de ocorrência contra a mulher. Ele garantiu que não revidou às agressões e confessou que ficou até com vergonha de denunciar o caso, mas diante do surto decidiu se precaver devido à gravidade da situação.

A mulher será convocada pela polícia e deve responder por lesão corporal.