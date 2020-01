Milionário solitário procura mulher para viajar com ele até à lua

Parece um enredo de um filme de ficção científica, mas não é. O milionário japonês Yusaku Maezawa procura a ‘alma gêmea’ para viajar com ele até à lua.

O apelo foi feito pelo magnata no seu próprio site, pouco tempo depois de acabar com a namorada.

“À medida que a solidão e um sentimento de vazio começam a surgir lentamente, há algo em que penso: continuar a amar uma mulher. Quero encontrar uma parceira para a vida. Com ela quero gritar o nosso amor e a paz mundial no espaço”, escreveu Maezawa, de 44 anos.

As candidatas devem ser solteiras com 20 anos ou mais, uma “personalidade brilhante”, positiva e com interesse em viagens ao espaço. Ah! E “desejar a paz mundial”. O prazo das inscrições é até dia 17 de janeiro e a vencedora será anunciada até março.

Numa outra publicação, no Twitter, o milionário lança o mesmo desafio: “Porque não ser a primeira mulher a viajar até à lua?”

A ‘aventura’ em busca do par ideal será filmada e transformada num documentário a que o milionário chamou de ‘Full Moon Lovers’ (Amantes de Lua Cheia) e que será exibido pelo serviço de streaming AbemaTV.

Yusaku Maezawa é o fundador do popular site de compras online do Japão Zozotown que, de acordo com a Forbes, está avaliado em mais de dois milhões de dólares.

Ao contrário da maioria dos empresários japoneses, que são conservadores e discretos, Yusaku Maezawa é excêntrico e polêmico. Em 2018, foram muitos os órgãos de comunicação social que falaram sobre ele quando a SpaceX de Elon Musk revelou que o japonês tinha fretado um voo a bordo do Big Falcon Rocket, posteriormente nomeado Starship.

Conhecido por ser colecionador de arte, Yusaku Maezawa revelou que planejava levar com ele na viagem à lua oito artistas para inspirá-los a criar um projeto que ele chamou de ‘Querida Lua’.

A primeira viagem turística da SpaceX está agendada para 2023.