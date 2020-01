Prêmios de loterias nesta quarta-feira atingem mais de R$ 22 milhões

As loterias da Caixa Econômica Federal sorteiam, nesta quarta-feira, dia 15, prêmios que totalizam R$ 22,6 milhões em quatro modalidades. A Mega-Sena oferece o maior prêmio.

O sorteio da Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 14 milhões. Com o valor total do prêmio é possível adquirir 350 carros populares no valor de R$ 40 mil cada. Além da Mega, a Quina tem prêmio de R$ 5,6 milhões, a Lotofácil sorteia R$ 2,5 milhões e a Loteria Federal paga R$ 500 mil.

Os sorteios são realizados no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O público pode acompanhar os sorteios presencialmente ou pela TV e redes sociais das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).