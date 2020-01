4 soluções caseiras para limpar panelas queimadas

Se você é do tipo de pessoas que costuma se distrair e deixar comida e queimar, temos uma dica ideal. Levando em consideração que isso já aconteceu pelo menos uma vez em toda residência, trazemos hoje dicas para que aquele fundo preto suma de uma vez, e o melhor, com ingredientes que se tem em casa.

Segundo o site Cura pela Natureza, com medidas muito simples e naturais, sem precisar usar substâncias químicas fortes, é possível solucionar esse problema e a primeira coisa que você deve fazer é ter em mãos um bom par de luvas domésticas resistentes.

Agora, veja aqui como limpar suas panelas sujas de queimado.

Experimente o método de imersão

Se sua panela está com apenas uma fina camada de comida queimada no fundo, é fácil resolver: Faça uma solução com água quente e sabão e deixe descansar o máximo de tempo possível. De preferência, deixe de molho por toda a noite. Na manhã seguinte, certamente a comida já terá desgrudado do fundo da panela. Aí, é só retirar o excesso e lavar normalmente.

Bicarbonato de sódio e força

Se a situação for mais ‘’grave’’ e a comida realmente não desgrudar da panela mesmo ficando de molho, coloque bicarbonato de sódio na esponja de lavar louça e esfregue na parte queimada para tirar o resto. Se a comida ainda estiver bem presa na panela, experimente usar uma esponja de aço, bem à moda antiga. Mas saiba que a esponja riscará o fundo da panela.

Aplique apenas calor

Se você queimou sua panela com arroz, por exemplo, você pode apenas ligá-la em fogo baixo, sem usar água ou óleo, e esperar. O arroz grudado acaba ficando supercrocante, solto e fácil de ser removido ou raspado. Retire o alimento queimado da panela e lave normalmente. Este método funciona melhor com panelas incrustadas de alimentos levemente chamuscados.

Ferva vinagre, bicarbonato e água oxigenada na panela queimada

Se a sua panela estiver realmente queimada, faça o seguinte: misture duas ou três xícaras de água com bicarbonato de sódio, vinagre branco e água oxigenada 10 volumes. Aqueça a mistura até ferver na panela queimada. Depois de três ou quatro minutos, abaixe o fogo e raspe a gosma com uma colher de pau.

Use cubos de açúcar para limpar a panela queimada

A abrasão suave de grânulos de açúcar funciona como pequenas esponjas de limpeza, mas cuidado: Molhe apenas levemente a superfície da área que está limpando.Se estiver realmente molhado, o cubo de açúcar irá se dissolver.

Viu, como é fácil?