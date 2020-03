Polícia paraguaia faz perícia no celular de Ronaldinho para buscar ligação entre ele e empresária

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Manaus/AM - A polícia Paraguai iniciou nessa terça-feira (17), o processo de perícia no telefone de Ronaldinho Gaúcho Que está preso no paÍs juntamente com o irmão. A análise busca indícios de envolvimento do ex-atleta com o outras pessoas que atuam no ramo de falsificação de documentos.

De acordo com o site Uol, o resultado deve sair em poucos dias, já que a Justiça está trabalhando em regime de emergência por conta do coronavírus. Ronaldinho e o irmão dele, que também é seu empresário, entraram no país com documentação falsa e acabaram sendo flagrados.

A prisão resultou na suspeita de que eles estariam no país para fazer negócios ilegais e investigam outras pessoas, entre elas a empresária Dalia López que dirige uma ONG. Ela teria relações comerciais com o brasileiro e está sendo acusada de lavagem de dinheiro.