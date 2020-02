Desesperado, irmão de vítima de latrocínio se joga sobre corpo e promete vingança em Manaus

Manaus/AM - Um jovem de 22 anos, identificado como Matheus Nascimento de Souza, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (3), em um latrocínio (roubo seguido de morte), ocorrido no bairro João Paulo 2, zona Norte de Manaus.

Além do crime, outra coisa que chamou a atenção, foi o desespero do irmão da vítima. Aos berros de ‘eu vou morrer’, o homem se jogou sobre o corpo do irmão e prometeu vingança. Visivelmente abalado, o homem precisou sair carregado do local, para que a polícia continuasse com os procedimentos.

