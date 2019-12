Jovem é preso por roubar x-saladas e renda de lanchonete em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como H.G.P, de 19 anos, foi capturado e preso na madrugada desta segunda (30), suspeito de ter assaltado uma lanchonete na rua Campinas, do bairro Grande vitória, Zona Leste Manaus.

Militares da 4ª Companhia de Polícia, informaram que funcionários de uma lanchonete e pizzaria acionaram a polícia pata atender a uma denúncia de assalto. As características dos autores foram passadas e durante uma busca no bairro, dois homens em atitude suspeita avistaram a polícia e empreenderam em fuga. O suspeito de 19 anos foi alcançado e em busca pessoal com o suspeito, foram encontrados 10 x-saladas, 02 celulares e além da quantia de R$ 195,00.

O suspeito recebeu voz de prisão por roubo e foi encaminhado para a centra de flagrantes da Zona Leste, onde irá aguardar pelo posicionamento da Justiça.