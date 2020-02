A la Paolla Oliveira, Aline Riscado posa sem sutiã com bumbum 'bola' e enlouquece marmanjos

Aline Riscado fez a Paolla Oliveira na série 'Felizes Para Sempre?' e posou com o bumbum redondo em evidência em frente a uma janela admirando o horizonte, em uma foto publicada neste domingo (16) no Instagram.

Na imagem, a ex-bailarina do Faustão, que enfrentou rumores de que seria affair do jogador Gabigol, aparece sem sutiã, com um emoji censurando o bico do seio. "Bom dia Recife!! Me sentindo em casa!", escreveu ela, que deve curtir o Carnaval em terras pernambucanas.



Foto: Telma Terra/Instagram