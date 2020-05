Ex-namorado é suspeito de assassinar Kimberly Mota, finalista do Miss Amazonas

Coronavírus x política e poder

Manaus/AM - Rafael Fernandes, 31, ex-namorado da finalista do Miss Amazonas 2019, Kimberly Mota, encontrada morta na madrugada de hoje (12), está sendo procurado pela polícia como principal suspeito do crime.

Segundo a delegada Zandra Ribeiro, o crime teria sido passional. Rafael e Kimberly tiveram um relacionamento que durou três meses, mas atualmente estavam separados.

Na noite de domingo (10), ele teria ido até a residencial onde a ex morava com uma amiga e após conversarem por alguns minutos eles teriam seguido para o apartamento dele.

No local eles teriam discutido e Rafael teria esfaqueado a moça com ao menos três golpes, dois no pescoço e outro no tórax. A delegada afirma ainda que o tio foi informado pela amiga de Kimberly de que ela estaria morta no apartamento de Rafael.

Ele fugiu do prédio em um carro modelo Audi branco, logo depois do assassinato e segue desaparecido.