Em Manaus, advogados pedem prisão domiciliar para Rafael Fernandez

Quando o inimigo é o presidente

Manaus/AM - O servidor público Rafael Fernandez que confessou ter matado a ex-namorada Kimberly Mota, está isolado de outros presos e deve cumprir quarentena pelos próximos 15 dias como medida de segurança por conta da pandemia do coronavírus.

A Justiça determinou que Fernandez seja submetido o mais rápido possível ao teste para Covid-19 e o resultado deve ser encaminhado imediatamente para o magistrado.

Enquanto isso, os advogados de defesa já entraram um pedido de prisão domiciliar e tentam revogar a prisão temporária do mesmo ou ao menos evitar que ela seja convertida para prisão preventiva.

O pedido seguiu para análise e o processo é acompanhado pelo Ministério Público do Estado (MP/AM). Rafael foi preso na última sexta-feira (15), em Pacaraima (RR), de onde tentava fugir para a Venezuela.

Ele matou a Miss Manicoré a facadas dentro do seu apartamento no Centro de Manaus. O motivo do crime teria sido uma crise de ciúmes de Rafael.