Amordaçado, jovem escapa da morte no Tribunal do Crime ao ser salvo pela polícia em Manaus

Manaus/AM – Um jovem de 23 anos escapou de ser morto após ser salvo pela polícia, na noite desta terça-feira (26), no bairro União da Vitória, zona Oeste da capital. Ele foi encontrado amarrado e amordaçado em uma área de mata usada como ‘Tribunal do Crime’.

De acordo com informações do Sargento Reinaldo Neves, da 20ª Cicom, a viatura foi informada que um homem havia sido arrastado para dentro de uma mata, na rua 15. Ao chegarem no local foram recebidos com tiros, os policiais revidaram a agressão e houve troca de tiros.

Durante a ação os suspeitos fugiram. Ao entrarem na mata, os policiais encontraram o jovem com escoriações pelo corpo, amarrado nos pés e mãos e com uma amordaça na boca, prestes a ser executado.

Ainda segundo a PM, o jovem informou que foi pego por engano e estava sendo acusado pelos suspeitos de ter sido ‘X9’.

Após os procedimentos cabíveis, ele foi encaminhado para sua casa.