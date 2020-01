Jornalistas incentivam diversidade de fontes e criam plataforma para mulheres especialistas

Jornalistas do Equador criaram a plataforma Voces Expertas que reúne mulheres especialistas em diversas áreas para aumentar a diversidade das fontes jornalísticas.

De acordo com a Folha de São Paulo embasado no relatório do Projeto de Monitoramento Global de Meios, apenas 27% das fontes consultadas por jornalistas são mulheres. A ideia do site é servir de guia para a mídia, indicando profissionais que possam explicar determinado tópico e, com isso, dar visibilidade para as mulheres e diversificar as vozes das matérias.

As interessadas podem se cadastrar no link https://gk.city/fuentes-expertas-ecuador/, e podem optar por falar em veículos impressos, rádio, televisão ou online.