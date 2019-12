Em Manaus, jornalista é agredida por motorista de app durante corrida na noite de Natal

Manaus/AM - A jornalista Andreza Jorge foi agredida a socos na noite dessa terça-feira (24), durante uma corrida por aplicativo no bairro Planalto, na Zona Centro-Oeste. O agressor teria sido o próprio motorista.

De acordo com a jornalista, o homem teria se irritado quando ela pediu que o motorista do condomínio onde ela estava anotasse a placa do carro, como uma medida de segurança.

Minutos depois do embarque, ele questionou Andreza e se exaltou afirmando que ela estava desconfiando dele. A jornalista tentou explicar que a atitude foi apenas uma forma de proteção que a própria empresa de aplicativo orienta os clientes a adotarem.

Irado, o homem parou o carro e ordenou que a mulher saísse, já dando alguns tapas nela. Assim que ela deixou o veículo, o motorista desferiu dois socos no rosto dela. A mulher registrou o caso na delegacia e divulgou o ocorrido nas redes sociais:

A empresa de aplicativo também foi informada pela vítima sobre a agressão, mas afirma que como ouviu os dois lados e as histórias apresentavam contradições, decidiu suspender as contas de ambos.

Ela lamentou o ocorrido, mas afirma que o caso só pode ser de fato esclarecido por meio de uma investigação policial e que vai acompanhara apuração dos fato para tomar uma medida mais enérgica.